Helderse basisschool viert begin nieuw schooljaar met dans en heuse brassband

DEN HELDER - De zomervakantie is voorbij en dus openden de scholen in onze regio vanochtend weer de deuren. Bij de Tuindorpschool in Den Helder maakten ze er een extra feestelijk begin van, met dans en een heuse brassband. Alle leerlingen werden welkom geheten door de medewerkers van de school.

"Een goed feestje", verwoordt schooldirecteur Wietske Wijnants het begin van het schooljaar tegen onze mediapartner Regio Noordkop. "En dat mag zo'n eerste schooldag ook zijn. We zijn gewoon heel blij iedereen weer te zien, dus we proberen er altijd wel een leuke activiteit bij te hebben."

De Tuindorpschool pakte dit keer echter extra uit, want het schoolplein is vernieuwd: er is nu een blote voetenpad en een modderkeuken. Ook nieuw is kinderdagverblijf De Tovertuin.

Bekijk hieronder de reportage: