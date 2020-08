Schooljaar weer van start in Zaandam: "We hoeven niet bang te zijn"

Voor de kinderen begint alles weer een beetje op het 'oude normaal' te lijken. Ze hoeven geen afstand te houden van de leerkrachten, ook mogen ze weer met gemengde groepen buitenspelen. De regels blijven hetzelfde, maar die zijn ze ondertussen feilloos op te noemen.

Coronavirus en kinderen

De ouders op het schoolplein hebben wel hun twijfels over de veiligheid. "Ik hou ook het buitenlandse nieuws goed in de gaten", zegt een vader tegen de verslaggever van NH Nieuws. Hij blijft de situatie met het coronavirus spannend vinden.

Ventilatie

Op middelbare scholen wordt er vooral gesproken over de ventilatie. Dit is volgens directeur Nel van de Geer bij hen alleen mogelijk via het openen van ramen en deuren. Met de winter in het verschiet baart dit haar wel zorgen: "We zijn er al jaren mee bezig", vertelt van de Geer. "Ik hoop dat dit wel aanleiding is, om hier heel goed in de toekomst naar te kijken en dat er wat gaat gebeuren op dit gebied."



De kinderen zijn in ieder geval blij dat ze weer naar school toe mogen en luisteren deze ochtend dan ook aandachtig naar hun nieuwe meester of juf.