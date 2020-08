Coronateststraat Schiphol voorlopig maar beperkt open voor hoog risicopassagiers

Medewerkers van de GGD staan potentiële passagiers bij de gate met flyers op te wachten en verwijzen ze naar de teststraat. Maar lang niet iedereen die vanuit een oranje of rood gebied uitstapt op Schiphol wil zich laten testen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD Kennemerland onder valt.

De GGD wil uiteindelijk iedere reiziger uit een oranje of rood gebied die zich wil laten testen, daarvoor de mogelijkheid bieden. Met het ministerie van Volksgezondheid wordt nu gewerkt aan een versnelde registratie-, testafname- en analysecapaciteit om dat mogelijk te maken.

Hoe dan ook 14 dagen in thuisquarantaine

De GGD benadrukt dat de coronatest op Schiphol een momentopname is en dat zelfs bij een negatieve uitslag de risicoreizigers 14 dagen in thuisquarantaine moeten. "Het is een aanvulling om mensen met een besmetting snel op te sporen en inzicht te krijgen in hoeveel reizigers zonder klachten toch positief testen op het coronavirus", aldus de GGD.

De woordvoerder verwacht de komende weken een afname van toeristen die uit oranje en rode gebieden aankomen, vanwege de aflopende zomervakantieperiode. In Noord-Holland zijn de scholen vandaag weer begonnen.