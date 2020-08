Coronaramp voor West-Friese zwembaden: steun van gemeenten veelal noodzakelijk

Twee maanden moesten de baden dichtblijven en ook nu kan nog niet volop gedraaid worden. En dat is goed te zien in de bezoekersaantallen. Zo'n driekwart van West-Friese zwembaden laten weten minimaal de helft minder bezoekers te hebben ontvangen. "We mogen nu maar 250 bezoekers toelaten. Normaal zitten we soms wel op tweeduizend", zeggen ze bijvoorbeeld bij zwembad Buitenmeere in Obdam.

En minder bezoekers, betekent ook minder inkomsten. Omdat het seizoen nog loopt is niet overal de schade al bekend. Maar al met al gaat het vaak om tekorten van tienduizenden euro's per zwembad. Zo zeggen manager Bart Timmer van zwembad de Zeehoek in Wervershoof: "We krijgen nu ongeveer drie ton per jaar van de gemeente Medemblik. De laatste delen van de subsidie hebben we vervroegd gekregen. Maar we denken dat we nog wel 100.000 euro extra van de gemeente nodig gaan hebben."

De meeste zwembaden zeggen dat extra financiële steun van de gemeenten noodzakelijk is. "Zonder steun kunnen we waarschijnlijk geen salarissen uitbetalen", zegt bedrijfsleider Marga Krijtenberg van 't Hemmerven in Hem. "We hebben het wel nodig, anders hebben we een probleem", vult Angelien Tibboel, bedrijfsleider van 't Woudmeer in Hoogwoud aan.

Beroep doen op reserves

Toch kijken de zwembaden ook naar oplossingen in eigen huis. Bijvoorbeeld door vrije uren in te ruilen voor zwemlessen die op dit moment lucratiever zijn. Daarnaast zijn er ook baden die hun reserves gaan aanspreken, al heeft ook dat uiteindelijk consequenties.

"We hebben een flinke buffer, waardoor we verwachten dat we het seizoen wel gaan doorkomen. Maar we hadden ook plannen voor bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe glijbaan en het installeren van zonnepanelen. Dat kan nu voorlopig niet doorgaan", vertelt Jouke van Groningen, voorzitter van buitenbad de Spetter in Abbekerk. Hetzelfde geldt voor enkele andere baden in de gemeente Medemblik, zoals De Weid in Andijk en Het Zwembad in Midwoud.



Bekijk hier de uitgebreide reacties van alle West-Friese zwembaden. Tekst gaat verder onder de kaart.