Explosie onder motorkap geparkeerde auto IJmuiden: "Mijn hond sprong op schoot"

IJMUIDEN - Een explosie heeft vannacht een geparkeerde auto in de IJmuidense Velderduinweg flink beschadigd. Door de ontploffing is de motorkap omhoog gekomen en is de voorruit verbrijzeld. Over de oorzaak is nog niets bekend, al houdt de politie rekening met opzet.

Buurtbewoonster Laura schrok wakker van de harde knal. "Mijn hond sprong meteen op bed", vertelt ze aan NH Nieuws. "Als ze bang is komt ze altijd gelijk naar me toe. Daarna lag ze een tijdje te trillen. Op de foto ziet ze er ook nog bang uit."

Laura was niet de enige. Meerdere buurtbewoners hoorden de explosie en sloegen alarm bij de politie. "We hebben de eerste melding om 1.23 uur gehad", aldus een politiewoordvoerder. "Diegene hoorde een harde knal en zag rook rond de auto. Daarna hebben we meerdere meldingen ontvangen over de harde knal."

'Hoorde mensen schreeuwen'

"Ik heb mijn bed tijdelijk in de woonkamer staan", vertelt Laura, die ongeveer acht à tien huizen verder woont. "De tuindeur stond op een kiertje en voor was ook een raam open. Ik hoorde de knal dus vanaf twee kanten. Ik hoorde op straat mensen wegrennen en schreeuwen en heb gelijk alles dichtgedaan."

Het was flink schrikken, zegt de IJmuidense: "Normaal is het hier eigenlijk heel rustig, dus je verwacht zoiets niet." Met hondje Lotus gaat het gelukkig weer helemaal goed: "Vanmorgen heeft mijn man haar uitgelaten, toen liep hij ook langs de auto. Daaromheen hing politielint."

Brandstichting

Over de oorzaak van de mogelijke explosie is nog niets bekend gemaakt, maar opzet behoort tot een van de mogelijke scenario's: "We hebben brandstichting niet uitgesloten, dat betekent dat we vandaag een buurtonderzoek gaan doen waarbij ook naar camerabeelden zal worden gekeken", laat de woordvoerder van de politie weten.

De politie doet ook een getuigenoproep. Wie iets heeft gezien, wordt gevraagd dat bij de politie te melden.