Terug in de tijd: KZ wordt na ruim zeven decennia weer landskampioen in 2008

ZAANDIJK - De supporters van KZ moesten er ruim zeventig jaar op wachten, maar hun club kroonde zich op 19 april 2008 tot landskampioen van de Korfbal League. "De tweede keer in Ahoy winnen was leuk met het honderdjarig bestaan, maar beter dan dit werd het niet", blikte aanvoerder Chris Kaper terug in gesprek met NH Sport.

"Op het moment dat we de hal van Ahoy binnen kwamen lopen, was er al een blauwe muur met KZ-supporters aanwezig", gaat de voormalig aanvoerder verder. "Dat zijn indrukken die je niet meer vergeet. De supporters waren met elf bussen richting Rotterdam vertrokken. Dat was onder politiebegeleiding, zodat ze achter elkaar op de snelweg konden rijden."

In Ahoy werd DOS'46 met 18-16 verslagen. Kaper herinnert het zich als de dag van gister. "We gingen naar Rotterdam met een eigen bus. Bij een Italiaans restaurant in de buurt gingen we eten. Ik merkte hoe dichter we bij Ahoy kwamen, hoe meer spanning ik voelde. Ik heb niet zoveel gegeten, ik zat meer op het toilet."

Bij terugkomst in Koog aan de Zaan werd het kampioenschap uitgebreid gevierd. "Dat was nog in de oude kantine. Onze voorzitter droeg een gouden pak met glitters. De wethouder was er om ons op te wachten. We hebben een mooi feestje gevierd. We zijn tot de kleine uurtjes doorgegaan."

Trainingsarbeid

Volgens Kaper was de trainingsarbeid de sleutel tot succes bij KZ. "We trainden destijds vier keer per week, daardoor kwam alles bij elkaar. Ons team bezat veel talent. We hadden het alleen niet in de gaten. Wim Bakker (destijds assistent-trainer red.) zei dat we kampioen van Nederland konden worden. We vonden dat hij geen gelijk had, maar dat heeft hij wel goed gezien."