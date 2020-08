Amerikaans international Binderis versterkt handballers HV Volendam

Het contact met Volendam kwam op gang na een tip van landgenoot Mark Ortega, de trainer van het vrouwenteam. Via Ortega kwam Binderis in contact met Jan Kes. Hij is verantwoordelijk voor de scouting van de herentak. "We spraken over de club en of ik interesse had hier te komen spelen. In maart zou ik naar Nederland komen om een paar keer mee te trainen, maar door de coronacrisis ging dat niet door. We hielden daarna contact en ik sprak ook met Hans van Dijk en andere mensen van de club", laat de nieuweling weten op de site van de club.

Andere transfers

Volendam is volop bezig met de selectie voor komend seizoen. Eerder maakte de club bekend dat Dennis Schellekens, Jordy Baijens en Jorn Smits in het vissersdorp actief blijven. Doelman Rob Goudriaan is naast Binderis de enige nieuweling bij de Volendammers.

Daartegenover staat het vertrek van Robin Jansen, Tim Claessens en Sander Visser.