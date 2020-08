Jongeren dragen een zomer lang steentje bij op strand van Blaricum

"We vonden het boven verwachting leuk. We hebben er veel tijd ingestoken, maar kregen er ook veel energie voor terug", vertelt Ralf van Vegten van de KNRM in Blaricum. De gemeente had hen benaderd om met een plan te komen om jongeren te stimuleren om te participeren in de maatschappij en hun talenten te laten ontwikkelen. Dit allemaal naar aanleiding van een programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

"Veiliger en gezelliger"

Vandaag is de laatste dag van het programma en krijgen ze allemaal een certificaat mee naar huis. Ralf is tevreden over hoe het gelopen is. "Normaal zitten we vooral op de boot en concentreren we ons op wat er gebeurt op en in het water. Maar nu hadden we opeens extra veel ogen erbij en liep er altijd wel iemand op het strand. Mensen konden bij ze terecht voor vragen waar de wc is of als ze een kleine verwonding hadden. Dat maakt het strand dan wel opeens veel veiliger en gezelliger."