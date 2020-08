Deze mensen demonstreerden vandaag op het Museumplein

"Omdat George Floyd zwart is, wordt de hele wereld in brand gestoken. En als een gewone, Hollandse jongen, die alleen maar goed wil doen dood wordt geschoten, hoor je niemand. Ik vind dat hypocriet en ben ontzettend boos. Daarom sta ik hier."

"Ik ben hier omdat ik zeer ontdaan en boos ben over wat er met Bas gebeurd is. Ik denk de hele tijd aan de ouders van die jongen. Ik heb zelf kinderen van die leeftijd", vertelt hij.

Nina en Lisa (Amsterdam)

Nina: "Wij zijn hier vandaag om even stil te staan bij alles wat er gebeurd is. Het is bizar dat zinloos geweld nog steeds dagelijks voorkomt. Maar we zijn hier natuurlijk ook om aan de nabestaanden van Bas te laten zien dat we meeleven."

Lisa: "Door deze gebeurtenis, ben ik nu wel aan het nadenken of ik nog wel zou ingrijpen als er iets gebeurt om me heen. Daar ben ik wel een beetje mee in conflict. Normaal zou ik altijd ingrijpen, maar nu weet ik dat even niet meer. Misschien moet ik me er dan maar niet meer mee bemoeien."

Nina: "Ik vind dat een lastige kwestie. Ik denk dat ik er toch iets van zou blijven zeggen. Dan kan je er misschien niks aan doen, maar heb je wel je stem laten horen."