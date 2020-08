Auto in de brand op de A4: twee rijstroken dicht

HAARLEMMERMEER - Bij knooppunt De Hoek op de A4 richting Amsterdam is vanmiddag, door een nog onbekende reden, een auto in de brand gevlogen.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat er flinke rookwolken van de auto afkomen. Het voertuig staat op de vluchtstrook geparkeerd. Of er iemand bij gewond is geraakt is niet bekend.

File

Vanwege de brand zijn er twee rijstroken richting Amsterdam afgesloten. Rond 13.00 uur stond er drie kilometer file. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging.