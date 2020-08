Meubelwinkel in Hilversum ontruimd nadat medewerker positief test op corona

HILVERSUM - Een medewerker van de Leen Bakker in Hilversum is positief getest op het coronavirus. De winkel werd gistermiddag halsoverkop ontruimd wat voor verwarring zorgde bij klanten die op dat moment aanwezig waren in het gebouw.

De medewerker meldde zich gisteren op het werk toen bleek dat ze het coronavirus had. "De medewerker is onmiddellijk naar huis gestuurd", vertelt een woordvoerder van de meubelgigant. Na overleg met de GGD zijn ook de collega's met wie de medewerker in contact is geweest naar huis gestuurd. "Zij zitten eveneens in quarantaine."

Geen kans op besmetting

De woordvoerder benadrukt dat bezoekers van de winkel geen kans op besmetting hebben gehad. "De medewerker is niet in de winkel geweest. De winkel is gesloten omdat het qua bezetting niet meer lukte de winkel open te houden."

Morgen zal de winkel de deuren weer openen.