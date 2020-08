Koedijkse Gondelvaart ondanks corona groot succes: "Echt een opsteker"

KOEDIJK - Even leek het erop dat de jaarlijkse Gondelvaart in Koedijk in het water zou vallen. Vanwege het coronavirus was het onmogelijk om het feest te organiseren. De organisatie zette alles op alles om er online alsnog een feestje van te maken en dat is gelukt: "De samenhorigheid is fantastisch."

"We hebben een online bingo georganiseerd en gevraagd aan mensen of ze toch nog lampjes of vlaggen op wilden hangen", vertelt bestuurslid Annebel Bontes.

Daar gaven veel inwoners van het dorp gehoor aan. Velen trokken er gisteren op uit om even door het dorp of langs de Dijk te wandelen. Ook voer er een versierde boot over het Noordhollands kanaal.

"Hartverwarmend. Wij als vereniging hebben alleen maar online dingen georganiseerd. Maar de botenbouwers hebben echt hun best gedaan. Dat er dan nog een versierde boot over het kanaal vaart is fantastisch", vertelt Bontes.

"Als er geen boot vaart is het toch geen Gondelvaart dus het is echt een opsteker. Ondanks alles was het gevoel van het feest er wel. Wat mij betreft gaat deze 57ste editie gewoon de boeken in en komt volgens jaar editie 58", vertelt ze blij.

Cultureel erfgoed

Bontes benadrukt hoe belangrijk het feest is voor de inwoners van Koedijk. "Het is echt cultureel erfgoed. Zo heeft niemand zijn lidmaatschap opgezegd gedurende de coronacrisis. Gelukkig maar want we hadden natuurlijk wel gewoon uitgaven en geen inkomsten."

Bekijk hieronder de enige boot dit jaar te zien was tijdens de Gondelvaart