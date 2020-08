Demonstratie voor omgekomen Bas van Wijk op Museumplein: "We zijn onverschillig geworden"

AMSTERDAM - Ongeveer honderd mensen hebben vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd tegen zinloos geweld. De aanleiding is volgens initiatiefnemer Myra de dood van Bas van Wijk. Het motto van de demonstratie was dan ook 'Elk leven telt'.

Op het veld stond een podium waar 30.000 witte rozen voor waren gelegd. Er werd een minuut stilte gehouden tegen zinloos geweld, er was muziek en er werd gesproken. Aan het einde van de demonstratie konden bezoekers een bosje rozen meenemen.

Met gekleurde stippen, 3000 in totaal, werden de plekken gemarkeerd waar de deelnemers op konden staan zodat ze voldoende afstand van elkaar konden houden.

"Ik heb acht jaar geleden voor het eerst kanker gehad. Mijn plekje om te lachen, schreeuwen en te huilen is waar Bas is neergeschoten. Dat plekje is nu bezoedeld", verklaart een man zijn aanwezigheid bij de demonstratie.

Lage opkomst

Een andere aanwezige merkt op dat er weinig mensen op de demonstratie zijn afgekomen. "Het lijkt wel alsof het mensen niet kan schelen. We zijn erg onverschillig geworden met z'n allen. Dat is heel raar, want het kan jou ook overkomen."

Weer een andere demonstrant noemt de bijeenkomst indrukwekkend: "Alle mensen zijn toch betrokken. Ook al ken je die jongen niet. Het is een aanslag op je bestaan."