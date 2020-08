AZ-trainer Arne Slot na verlies tegen AS Monaco: "Veel achter de bal aan gelopen"

"Hele sterke tegenstander, denk wel van het niveau groepsfase Champions League", blikt Arne Slot na afloop terug voor de camera van NH Sport. "We hadden het in de eerste helft heel moeilijk. Veel achter de bal aan gelopen. Wat ik wel goed vond, was dat we er tweede helft fysiek gezien goed voorstonden. Daardoor maakten we er weer echt een wedstrijd van. Al hebben we niet echt grote kansen gekregen."

