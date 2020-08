39-jarige Beverwijker met horloge van 150.000 euro en merkkleding gepakt op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man uit Beverwijk aangehouden op verdenking van witwassen. De man droeg een horloge met een waarde van ongeveer 150.000 euro en had een koffer met duizenden euro's aan merkkleding bij zich.

De man werd aangehouden tijdens een voertuigcontrole op de luchthaven en zat als bijrijder in de auto. Bij controle van de identiteit van zowel de bestuurder als de bijrijder, bleek de Beverwijker gesignaleerd te staan voor een ontnemingsmaatregel van ruim 200.000 euro.

Marechaussees zagen dat de man dure kleding droeg en een opvallend nektasje bij zich had. Hieruit kwam het horloge tevoorschijn. In zijn koffer werd vervolgens nog meer merkkleding gevonden en hij had ongeveer 4000 euro contant geld op zak.

De man kon geen goede verklaring geven over hoe hij aan het horloge, de kleding en het geld kwam. Hij wordt verdacht van witwassen. De man zit vast en rechercheurs van de Marechaussee doen verder onderzoek.