Guus (9) en zijn schoolvrienden rapen plastic tijdens partijtje: "Voor de mensen na ons"

HAARLEM - Twaalf schoolvrienden van basisschool Crayenester in Haarlem hebben vandaag als verjaardagspartijtje plastic opgeruimd. Het idee kwam van de ouders van de vandaag jarige Guus (9). Het team dat de meeste plastic had geraapt, mocht als eerste iets van de prijzentafel kiezen.

"Nadat we bij de ingang van het bos hebben verzamelend hebben we cake met slagroom gegeten. Daarna gingen we in groepjes van twee het bos in met een grijper en een vuilniszak. We hebben in totaal wel vijf zakken plastic en blik opgehaald!", vertelt Guus enthousiast aan de telefoon.

De schoolvrienden kregen als uitdaging in drie kwartier zoveel mogelijk plastic en blik in het bos te verzamelen. De gemeente Heemstede stelde hiervoor grijpers beschikbaar en zo konden de vrienden tijdens het verjaardagsfeestje aan de bak.

Zorgen om plastic soup

Het afval opruimen was dan wel het idee van zijn ouders, Guus staat er zelf volledig achter en begrijpt het idee. "Ik vind het heel erg dat er mensen na ons op deze wereld moeten leven met een plastic soup. We moeten er daarom voor zorgen dat dit niet gebeurt", aldus Guus.

"De jongens hadden een geweldige tijd in Het Overbos, vertelt Guus zijn vader. "De mannen maken zich oprecht zorgen over plastic soup en hoe de natuur eruit zal zien als zij later groot zijn. Zij waren trots dat zij de natuur konden helpen." Overbos is in lange tijd niet zo schoon geweest, constateert hij tevreden.