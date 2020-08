AS Monaco maatje te groot voor AZ in oefenwedstrijd

ALKMAAR - AZ heeft zaterdagavond een oefenwedstrijd verloren van AS Monaco. De ploeg van trainer Arne Slot zag haar tegenstander in beide helften een keertje scoren en verloor zodoende haar vijfde wedstrijd van de voorbereiding met 0-2 van de Monegasken.

In de weinig verheffende openingsfase van de wedstrijd vielen er weinig mogelijkheden te noteren. Het eerste echte gevaar werd na twintig minuten voetbal ook direct een doelpunt. Aleksandr Golovin werd knap vrijgespeeld en de Rus schoof vervolgens de 0-1 achter doelman Marco Bizot. Namens AZ kreeg alleen Oussama Idrissi een mogelijkheid voor de rust. Het schot van de linksbuiten werd gekeerd door Monaco-doelman Benjamin Lecomte.

Slordige eindfase

Ook in de tweede helft wisten de Alkmaarders weinig gevaar te stichten voor het vijandige doel. Vooral in de eindfase van was de ploeg van Slot vaak slordig. Aan de andere kant was Aurélien Tchouaméni dichtbij een treffer via een kopbal, maar zijn poging werd onschadelijk gemaakt door Bizot. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd gooide Monaco de wedstrijd alsnog op slot. Bizot had nog wel een antwoord op de uithaal van Golovin, maar moest vervolgens toezien hoe Wissam Ben Yedder de rebound binnen kon lopen.

Zakaria Abouklal leek de aansluitingstreffer te maken namens AZ. De invaller werd echter teruggefloten wegens buitenspel, waardoor de wedstrijd in 0-2 eindigde. Het is de vierde nederlaag in de voorbereiding voor de Noord-Hollandse ploeg. Eerder waren Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle allen met 1-0 te sterk. Het Franse Lille werd vorige week wel verslagen met 2-1.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, T. Koopmeiners, Wijndal; Midtsjo (Goudmijn/77), De Wit, Clasie (Evjen/77); Gudmundsson (Aboukhlal/64), Boadu (Reijnders/64), Idrissi

Opstelling AS Monaco: Lecomte, Ballo-Touré, Onyekuru, Tchouaméni, Ben Yedder, Martins, Golovin, Fofana, Aguilar, Disasi, Badiashile