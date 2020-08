Organisatie van demonstratie 'Elk Leven Telt' maakt zich op voor het Museumplein

De demonstratie zou eerst plaatsvinden op de Dam in Amsterdam, maar gisteren werd deze het verplaatst naar het Museumplein. Volgens de organisatie niet persé vanwege de drukte, maar zodat de anderhalve meter zeker gewaarborgd kan worden. Hiervoor zijn stippen aangebracht.

Volgens de organisatie is het lastig te zeggen hoeveel mensen er komen. "Eerst dacht ik dat er misschien een tiental mensen zou komen, maar sinds het 'viral' is gegaan op social media verwacht ik toch wel heel veel meer mensen", vertelt Myra die liever niet heeft dat haar achternaam bekend wordt gemaakt: "Ik wil over tien jaar niet nog steeds gelinkt worden aan Bas."

De dood van Bas van Wijk, vandaag precies een week geleden, is volgens initiatiefnemer Myra wel de druppel die de emmer doet overlopen. Ze vertelt dat het de aanleiding is om een dergelijke demonstratie te organiseren, maar laat weten er geen politiek statement mee te willen maken. "Mensen leggen té snel de link met de 'All Lives Matter' beweging", iets wat in haar ogen een andere beweging is dan die van morgen. "Elk Leven Telt' is niet racistisch maar moet duidelijk maken dat wij zinloos geweld, tegen wie dan ook, niet accepteren.

De demonstratie begint morgen rond 12.00 uur, waarna toespraken worden gehouden en muziek wordt gedraaid. Myra benadrukt dat mensen wel moeten beseffen dat het geen festival mag worden. NH Nieuws doet live verslag op nhnieuws.nl, de app en op Facebook.