Heemstede staat stil bij capitulatie Japan in WOII: "Houd elkaar vast en vertel uw verhaal"

HEEMSTEDE - "Het is goed een moment te hebben om ook het Aziatische deel van de Tweede Wereldoorlog te herdenken", zegt burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis. Vandaag, 75 jaar later, wordt in Heemstede voor het eerst stilgestaan bij de capitulatie van Japan.

Als vierjarig meisje komt Berthe Korvinus in een Jappenkamp terecht. Mevrouw Korvinus is nu 82 jaar en woont in Heemstede, en waar ze normaal gesproken naar de herdenking in Den Haag gaat, wordt er dit jaar ook in Heemstede stilgestaan.

"Een Jappenkamp was overleven gewoon puur overleven", vertelt Korvinus een dag voor de herdenking aan NH Nieuws. Ze heeft haar ervaringen opgeschreven en kreeg vandaag ruimte iets voor te dragen uit haar boek.

Vergeten hoofdstuk van WOII

"De vrouwen in het kamp moesten altijd alert zijn om geen klappen van de Jappen te krijgen", ingrijpende herrineringen die Korvinus pas op latere leeftijd wist te verwerken. Volgens haar was de capitulatie van Japan een vergeten hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog, de herdenking in Heemstede moet daar verandering in brengen.