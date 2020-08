Maarten van der Weijden traint door ondanks afgelaste Elfstedenzwemtocht

WASPIK - Aankomende week zou Maarten van der Weijden met zijn foundation naar Friesland afreizen voor de derde editie van de Elfstedenzwemtocht. Alleen dit keer zou hij niet zelf zwemmen, zoals in 2018 en in 2019, maar zou hij bekende en onbekende Nederlanders gaan coachen. Zij zouden in plaats van hem het water in gaan om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Tijmen Koelemeijer/NH Sport

Door de coronacrisis gaat de Elfstedenzwemtocht dit jaar niet door. Al in april besloot Van der Weijden met zijn team om het evenement dit jaar te cancelen. "Het is echt wel een hele vreselijke tijd geweest. Dan voelde dat niet gepast om te zeggen dat kankeronderzoek nu ook heel belangrijk is", vertelt de Olympisch zwemkampioen voor de camera van NH Sport. Nu de Elfstedenzwemtocht niet doorgaat, zit Van der Weijden niet stil. Hij schreef zich vorige maand in voor twee triatlons en traint nu iedere ochtend voor alle drie de disciplines: zwemmen, hardlopen en fietsen.

Quote "Ik ben een zwemmer. Ik ben geen loper of fietser" zwemmer maarten van der weijden

"Ik ben een zwemmer. Ik ben geen loper of fietser. Sterker nog: ik ben echt een slechte loper. Ik ben lang en ik ben wat zwaar. Maar het oké", vertelt hij in vanuit zijn achtertuin in het Noord-Brabantse Waspik, waar de geboren Alkmaarder nu vier jaar woont met zijn vrouw en twee kinderen. Team Maarten Van der Weijden hoopt dit jaar op een andere manier alsnog geld op te halen voor kankerpatiënten. Op 25 oktober 2020 doet hij mee met de Duinentrail in Schoorl. Hij zoekt teamgenoten die met hem mee willen lopen en daarmee wil hij geld ophalen voor de palliatieve zorg van kankerpatiënten. Meedoen kan door te mailen naar: [email protected].