Gedichtenbundel 75 Jaar Vrijheid Enkhuizen uitgereikt in Wilhelminapark

ENKHUIZEN - Bij het oorlogsmonument De Stedemaagd in Enkhuizen waren vanmorgen 30 gasten uitgenodigd om de uitreiking van de gedichtenbundel 75 Jaar Vrijheid Enkhuizen bij te wonen. Dit gebeurde bij de Nationale Indiëherdenking.

Met de capitulatie van Japan als heerser van Nederlands-Indië kwam er op 15 augustus 1945 een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Nederlands Koninkrijk. Nederland herdenkt elk jaar op 15 augustus de slachtoffers. Deze dag wordt ook wel de Nationale Indiëherdenking genoemd.

In Enkhuizen werd deze dag herinnerd met de uitreiking van de gedichtenbundel 75 Jaar Vrijheid Enkhuizen, met daarin gedichten die op 24 februari werden voorgedragen in het stadhuis, gedichten die werden gehangen aan de Vrijheidsboom in Enkhuizen en gedichten die gemaakt zijn door enkele basisschoolleerlingen.

Tijdens een sfeervolle ochtend gaf wethouder Dorus Luyckx een toespraak, werden er liederen gezongen en werden er drie exemplaren van de gedichtenbundel uitgereikt. Na de uitreiking werden er enkele gedichten voorgedragen, wat voor kippenvel zorgde bij enkele aanwezigen. Na afloop trok het gezelschap naar het Hertenkamp Enkhuizen, waar er werd nagezeten met koffie en thee.

WEEFF fotograaf Peter Goedhart was aanwezig bij de uitreiking van de gedichtenbundel.