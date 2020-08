Mars voor geweldslachtoffers kan niet doorgaan: "Hoop dat zeppelin ook aandacht trekt"

De boodschap van Esmeralda en de hele Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers is duidelijk: "Geweld eindigt waar respect begint." De jaarlijkse mars op de derde dinsdag van september kan dit jaar niet doorgaan, daarom vindt de herdenking dit jaar op een andere manier plaats.

Volgende week zal er een herdenkingstekens worden opgenomen waarin de namen van geweldslachtoffers worden opgelezen. Daarna zal er een steen worden gelegd met de tekst erop. Esmeralda heeft nog een plan, om meer aandacht te trekken en mensen stil te laten staan bij geweld: "Ik zou graag een zeppelin boven het terrein van F.C. Den Helder hangen met daaronder de tekst 'Geweld eindigt waar respect begint', een zeppelin trekt hopelijk de aandacht."

Vader

Esmeralda is de dochter van de vermoorde Huib Krooder uit Amstelveen. Hij werd op 9 augutus 2007 neergestoken door een 16-jarige jongen bij een overal op zijn avondwinkel. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Zijn dochter kijkt nog vaak reportages uit die tijd terug. Na al die jaren blijft het verdriet bestaan: "Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het gemis blijft, zeker zo rond zijn sterfdatum."

De afgelopen week heeft ze erg meegeleefd met de nabestaanden van het geweld: "Vorige week werd er een meisje van 15 in Rotterdam neergestoken en Bas van Wijk werd doodgeschoten terwijl hij wilde helpen. Mensen worden doodgestoken om niets. Hun namen mogen niet vergeten worden."

Juíst daarom vindt ze het zo belangrijk dat de herdenking door gaan. "Mensen moeten wakker worden. Waar gaat het heen?"

Om de zeppelin-idee te kunnen betalen heeft de stichting donateurs nodig. "We zijn de stichting zo dankbaar voor hoe ze zich inzet voor nabestaanden, we kunnen daar geen 1500 euro aan vragen." De herdenking wordt 22 augustus opgenomen en zal op 19 september worden uitgezonden.