Kudus met Ajax mee op trainingskamp naar Oostenrijk

AMSTERDAM - Mohammed Kudus gaat maandag met Ajax mee op trainingskamp naar Oostenrijk. De 19-jarige Ghanese aanvaller maakte een maand geleden voor ongeveer negen miljoen euro de overstap van FC Nordsjaelland. Kudus (foto, links) kwam in oefenwedstrijden tot dusverre nog niet in actie omdat hij in afwachting was van een werkvergunning.