Parasol van AED kast in Bovenkarspel meegenomen: "Is van levensbelang!"

BOVENKARSPEL - De parasol die boven de AED kast aan theater Hèt Postkantoor in Bovenkarspel werd geplaatst is door iemand meegenomen. Deze parasol is cruciaal voor de werking van de kast. "Als het te warm wordt, dan werkt de apparatuur niet meer", vertelt Mark Waterman van Reanimatie - AED Stede Broec. "We willen 'm graag terug."

De parasol beschermde de AED kast tegen de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. De temperatuur van de kast die in de volle zon staat kan door de metalen behuizing oplopen tot boven de 50 graden. Met deze temperaturen werkt de apparatuur in de kast niet meer.

Naast thermometers en een eigen ventilatiesysteem in de AED kast, die kan verwarmen bij lage temperaturen en verkoelen bij hoge temperaturen, werden parasols geplaatst om de kasten te beschermen tegen de zon. "Naast dat we zelf beschutting hebben gezocht, hebben we ook de kasten van een noodoplossing voorzien. Helaas heeft iemand deze nu meegenomen", zegt Waterman.

Rekening houden met looproute

De AED kast hing eerst binnen bij Hèt Postkantoor, maar werd later verplaatst naast de in- en uitgang van het theater in Bovenkarspel. "We proberen de AED-kasten altijd op een plek te hangen waar ze goed zichtbaar zijn. Als het theater gesloten was konden andere instanties er om heen er geen gebruik van maken. Daarnaast houden we rekening met de looproutes."