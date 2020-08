Cameratoezicht Bergen aan Zee met maand verlengd

Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal. De camera hangt er sinds 16 juli naar aanleiding van meerdere vechtpartijen op het strand tussen groepen jongeren op het strand. Gebruik van alcohol, drugs en lachgas speelden daarbij een negatieve rol.

Steekpartij

Dieptepunt was de avond van 23 juni met een steekpartij waarbij een 29-jarige Zaandammer gewond raakte, en even later het neerslaan van een 18-jarige inwoner van Sint Pancras met ernstig hoofdletsel tot gevolg. Volgens de gemeente Bergen ontstonden de meeste conflicten steeds in de nabijheid van de strandopgang bij het paviljoen van De Jongens.



De beelden worden live bekeken door de toezichtcentrale in Alkmaar en kunnen twee weken worden bewaard. Sinds de camera’s er hangen is het niet meer uit de hand gelopen in het kustdorp.



Het strand werd na de incidenten extra goed in de gaten gehouden door handhavers en politie. Daarnaast werden er bij temperaturen boven de 22 graden beveiligers ingehuurd. De gemeente houdt die maatregel achter de hand.

Effect

Eerder vertelde burgemeester Klaas Valkering op NH Radio dat de camera effect leek te hebben: "Wat ik begreep uit de signalen vanuit Bergen aan Zee is dat mensen toch sneller rechtsomkeert maken." Hij was toen bang voor verplaatsing van het probleem, want, zei hij: "In dat geval verhuist de camera gezellig mee."