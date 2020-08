Nieuwe muziek uit West-Friesland; vier artiesten releasen nieuwe tracks

WEST-FRIESLAND - Vier West-Friese artiesten hebben deze week nieuwe muziek gelanceerd. Daan Appelman bracht zijn nieuwe single 'Lights go down' maandag uit, Johan Keeman releaste vrijdag zijn nieuwe EP 'Thuis', en de bands The Polyframes en OHmyPeaches brachten die dag hun eerste single uit; Lunacy en Black & White.

Daan Appelman

De nieuwe week begon goed voor Daan Appelman uit Bovenkarspel. Naast zanger en gitarist in de band No Offense brengt hij ook onder eigen naam muziek uit. Zijn single 'Lights go down' verscheen maandag op alle digitale platformen, zoals Spotify en Deezer.

Lights go down is volgens Daan nieuw en anders, vergeleken met eerder uitgebracht werk. Binnenkort verschijnt er meer werk van deze singer-songwriter die meedeed aan de quarantaine-sessies van NH Nieuws.

Johan Keeman

Singer-songwriter Johan Keeman uit Andijk bracht vrijdag zijn EP 'Thuis' uit. Op de EP staan zes Nederlandstalige nummers, waarvan de eerste single 'Onderweg naar huis' de voorloper was. Deze werd in juni uitgebracht en eerder door WEEFF Radio uitgeroepen tot WEEFF Top Favoriet (WTF).

Met Thuis gaat Johan Keeman naar eigen zeggen terug naar de basis, soms enkel begeleid door een akoestische gitaar, en soms met meer. De EP is een weerspiegeling van het leven, met zaken over thuis en rondom het huis, die veel mensen zullen herkennen. 'Thuis' is sinds vrijdag op alle digitale platformen te beluisteren. De cd kun je bestellen op de site van Johan Keeman.

OHmyPeaches

Ze waren al getrouwd, in verwachting van een kind, en nu hebben de Amerikaanse Zach Steiner en de Hoornse Naomi Steiner ook samen een nieuw muziekproject: OHmyPeaches. De naam is afgeleid van een fictief personage, die door Zach bedacht werd om de moeilijke momenten van hun eerdere lange afstandsrelatie te verzachten. Naomi moest vaak hardop lachen als Coronel Cornelius, zoals hij heette, de uitdrukking Oooh my peaches zei.

Met Black & White releasten zij afgelopen vrijdag hun eerste single. Dit wordt de voorloper van hun debuut-EP, die het stel op dit moment aan het opnemen is.

The Polyframes

Rhythm Haakman uit Onderdijk heeft een laptop vol met creatieve ideeën voor muziek. Hij kan deze niet altijd kwijt met andere projecten, dus besloot hij om een conceptalbum te maken, wat resulteerde in een nieuwe band: The Polyframes. In de band spelen naast Rhythm ook Megan Roele, Jesper Huisman, Jos van Tol en Boris Kalkhoven.

"Ik had eerst niet het idee om een nieuwe band te starten", zegt Rhythm. "Want het zijn vrij moeilijke liedjes om te spelen, en ieder liedje is weer totaal anders dan de rest. Gelukkig kreeg ik goede reacties van de bandleden en wilden zij graag aan dit project meedoen."

Binnen twee maanden werd het album We All Differ gemaakt, dat op 16 oktober verschijnt. Het werd geproduceerd door Ernst van Dusseldorp uit Hoorn en het artwork voor de cover werd gedaan door Esther van der Veer. Lunacy is de voorloper van het album en verscheen afgelopen vrijdag. Een nummer dat volgens Rhythm gaat over het gevoel dat je hebt als je jezelf niet lekker voelt. Een soort tunnelvisie dat dan kan ontstaan.

WEEFF Radio

WEEFF Radio is dé radiozender voor West-Friesland en besteed naast het regionale nieuws ook vaak aandacht aan artiesten uit de regio, die zijn omgedoopt tot de muzikale Helden van West-Friesland. In ieder programma hoor je een artiest uit West-Friesland voorbij komen.

Iedere week wordt door het station een track gekozen die bij elke programma overdag gedraaid wordt: de WEEFF Top Favoriet (WTF). Vaak wordt gekozen voor een track van een regionale artiest.