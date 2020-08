Verbouw of nieuwbouw? Hoornse raad neemt binnenkort besluit over stadhuis

HOORN - De gemeenteraad van Hoorn beslist op 15 september of het huidige stadhuis wordt gerenoveerd, of dat er een nieuw stadhuis komt in het stationsgebied. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuw stadhuis.

Het huidige stadhuis werd gebouwd in de jaren 70, is verouderd en voldoet niet aan de eisen die de komende jaren worden gesteld aan kantoorpanden. Zo moeten alle kantoren in 2023 een energielabel C hebben en in 2030 moet dit al opgeschroefd zijn naar energielabel A.

Daarnaast wordt in Hoorn al jaren gedacht dat het stadhuis te groot zo zijn. Medewerkers van de gemeente werken vaak thuis of buiten de deur. Daarom gaf de Hoornse raad in 2019 opdracht om de plannen voor een nieuw stadhuis aan het stationsgebied te ontwikkelen, zodat zij meerdere scnario's hebben.

Keuze voor de komende jaren

Uit de plannen blijkt dat de kosten voor zowel een verbouwing van het huidige stadhuis als nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn. Een nieuw gebouw zou wel meer mogelijkheden hebben op het gebied van duurzaamheid. Het huidige pand kan met een ander bestemmingsplan worden ingericht voor woningen, of voor maatschappelijke instellingen.

"Renovatie is iets goedkoper", zegt wethouder Arthur Helling. "Als je alleen naar geld kijkt, is dat de beste keuze. Dit is echter een keuze die je voor tientallen jaren maakt. Dat vraagt ons als stadsbestuur om niet alleen naar vandaag, maar ook naar de verdere toekomst te kijken."

Helling geeft aan dat hij er van overtuigd is dat een nieuw stadhuis de stad meer oplevert. Zo zou een overgrote meerderheid van de raad de ambitie hebben uitgesproken om 'meer stad' te worden. Wat betekent dat Hoorn vooral aan de rand van de binnenstad moet groeien en meer stedelijker moet worden.

Nieuw stationsgebied

De gemeente Hoorn is de afgelopen jaren druk bezig geweest met de ontwikkeling van het stationsgebied. Bij de Poort van Hoorn moeten de komende jaren minimaal 1.000 nieuwe woningen gebouwd worden, om aan de vraag naar woningen te voldoen.

"Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in de ontwikkeling", aldus de wethouder. "Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad het stadhuis goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen."

Het voorstel wordt op dinsdag 27 augustus besproken door de algemene raadscommissie. De gemeenteraad van Hoorn neemt het definitieve besluit over de verbouw of nieuwbouw op dinsdag 15 september.