Geen grote kermis in Blaricum, toch eendjesvissen en een suikerspin

BLARICUM - De traditionele kermis kan dit jaar niet door gaan in Blaricum vanwege het coronavirus. Toch komen er drie kramen in het dorp te staan.

In één van de kramen kunnen eendjes worden opgevist, in de andere twee kramen worden oliebollen en suikerspinnen verkocht. Een mini-kermisje dus. De kramen staan van 17 t/m 22 augustus in het dorp.

Alle andere traditionele activiteiten kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.