Basisschool in Hilversum is bíjna klaar voor eerste schooldag

Het is nog stil in de gangen, maar in de klaslokalen zijn de leraren al hard aan het werk. "Wij maken het nieuwe rooster," vertelt juf Gidget Kegel van groep 7/8. "Een hele puzzel met met gymtijden, pauzetijden, een onderwijsassistent en twee juffen."

Vanaf het schoolplein klinkt geboor, getimmer en gezaag. "Er wordt weleens wat kapot gemaakt hier, zeker in de zomer, en dat repareren we nu grondig," vertelt directeur Nick Homan. De school heeft regelmatig last van vernielzuchtige jongeren uit de buurt, dus ook de toegangshekken worden aangepast. "Gezinnen met kinderen blijven na schooltijd welkom op het plein, maar scooters niet meer."

Kleuterjuf Sabrina Langelaar zit in de speelhoek in haar klas, om alles in te richten. "Ik heb onwijs veel zin om de kinderen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen. Vaak zijn de kleuters enorm gegroeid na de zomervakantie, dus ik ben heel benieuwd."