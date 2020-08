Van koffiemachine naar wijwaterzuil, Waards bedrijf past zich aan door coronacrisis

HEERHUGOWAARD - Wie de entree van koffieautomatenproducent Bravilor Bonamat in Heerhugowaard binnenloopt, ziet hem direct staan: de hygiënezuil met voetpomp. Het is het nieuwste product van de wereldwijde leverancier van filterkoffiemachines, espressomachines, koffievolautomaten en waterkokers.

Het bedrijf, dat ook automaten bouwt voor grote koffiebranders, zag de vraag naar de machines instorten door het sluiten van kantoren, fabrieken en sportkantines vanwege corona. Er moest iets gebeuren, vertelt Ariejan Best, salesmanager bij Bravilor Bonamat.

Het viel hem op dat veel klanten die ze spraken, en de verkopers uit het dealernetwerk van Bravilor, behoefte bleken te hebben aan desinfectiezuilen. “Waarom zouden we die niet gewoon gaan maken, dachten we toen”, zegt Best. Samen met zusterbedrijf Geerts Metaalwaren werd heel snel de hygiënezuil ontwikkeld.

Wijwater

Een kleine maar opvallende klant is de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar. Hier komt er geen desinfectiemiddel uit de dispenser, maar wijwater. Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten heeft de nieuwe aanwinst vorige week gezegend en in gebruik gesteld.

Katholieken bevochtigen bij binnenkomst in de kerk hun vingers in een kom wijwater en slaan een kruisje. Wegens besmettingsgevaar moesten de wijwaterbakjes in maart als eerste buiten gebruik worden gesteld.

Ondanks het enorme groeipotentieel voor de wijwaterdispensers in de katholieke wereld, blijft Ariejan Best het zien als een bijproduct voor het familiebedrijf, dat al 70 jaar thuis is in de markt voor koffieautomaten. Dat specialisme biedt het meeste perspectief voor de ruim 450 medewerkers wereldwijd.

Mediapartner Heerhugowaard Centraal ging langs bij het Waardse bedrijf en de kerk: