Limonade voor Beiroet: Jouhaina & Jawad schieten te hulp

AMSTERDAM - Jouhaina en Jawad zijn al meer dan een week in de weer. Ze verkopen limonade aan buurtbewoners van Amsterdam Oost om slachtoffers van de explosie in Beiroet te helpen en dat in deze hitte!



Het was flink schrikken toen Jouhaina en Jawad de beelden van de explosie zagen. "Ineens zag ik die grote knal en ik was best wel geschrokken", vertelt Jouhaina. Vader Ahmad merkte op dat de kinderen meteen aan de slag wilden. "De kinderen wilden meteen iets voor het kinderziekenhuis in Beiroet doen. Ze zagen in een filmpje zagen hoe zwaar beschadigd het ziekenhuis was en dat de directeur om hulp vroeg."

Een slim idee "We zagen dat andere mensen limonade verkochten en we dachten, dat moeten we ook doen. Dan kunnen we daarmee geld inzamelen voor het ziekenhuis" vertelt Jouhaina.

Quote "Ik ben trots op al het werk dat ze doen" Ahmad, vader van Jouhaina en Jawad

Trots Vader Ahmad is in in ieder geval trots op zijn kinderen. "Ik ben trots op al het werk dat ze doen: eind van de dag geld tellen, boodschappenlijstje maken, spullen kopen, limonade maken en dan in het park verkopen!"

Hoop Jouhaina hoopt zelf dat het snel weer beter gaat. "Ik hoop gewoon dat het snel weer goed komt, want mensen hebben het daar al zo'n lange tijd al moeilijk!" Jouhaina en Jawad zullen in ieder geval nog komend weekend aanwezig zijn in het Funenpark om limonade te verkopen.