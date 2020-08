Onderzoek op strand IJburg na twee verdrinkingsdoden: "Dit is heel bizar"

AMSTERDAM - Er zijn nog veel vragen bij omwonenden en badgasten nadat gisteren twee personen overleden bij het strandje. De komende dagen kan er niet gezwommen worden vanwege onderzoek. De buurt wil dat 'de hangplek' ook beter in de gaten wordt gehouden.

Gisterochtend werd het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen in het water. 's Avonds raakte een 40-jarige man uit Badhoevedorp vermist. Hij werd nog op het strand gereanimeerd, maar overleed korte tijd later. De politie zegt vandaag tegen AT5 in beide gevallen niet uit te gaan van een misdrijf.

"Waar kan je nou veiliger en prettiger zwemmen dan hier?", vraagt een buurtbewoonster zich af. Er zijn boeien en ballenlijnen, vlakbij het strandje is het ondiep. "En er zijn niet zoals in de zee muien ofzo", zegt de vrouw die er gisteren nog een duik nam.

Onderzoek naar veiligheid

Toch wordt er vandaag op het strand onderzoek gedaan naar de veiligheid van de zwemlocatie, waarbij er ook gekeken wordt naar stromingen in het IJmeer.

Afgezien van de tragische gebeurtenissen, vraagt de chef-kok van het nabijgelegen restaurant ook aandacht voor een ander punt: de plek is een favoriete hangplek geworden voor jongeren waar feestjes met drank en drugs geen uitzondering zijn: "Het is tijd dat er meer handhaving komt hier in het gebied."

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat het strand maximaal voor een paar dagen gesloten zal zijn.