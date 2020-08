Coronageval bij FC Volendam-tegenstander Cambuur: wedstrijd gaat door

LEEUWARDEN - Bij SC Cambuur is een speler besmet geraakt met het coronavirus. De oefenwedstrijd tegen FC Volendam van vrijdagavond gaat echter gewoon door.

Cambuur laat weten dat de besmette speler niet in aanraking is geweest met teamgenoten of stafleden.

