Zion Krullaars gaat met handbalsters van Volendam voor de landstitel

"Ik speel nu met een nieuw team in een echte topsportomgeving. Daarnaast is de sfeer met de meiden onderling ook erg goed. Het is een vriendinnengroep en dat zorgt voor een warm gevoel", zegt de twintigjarige Krullaars op de website van de club.

Kampioenschap?

Krullaars gaat voor de titel in Volendam. "Mijn verwachtingen zijn best hooggespannen. Dat komt vooral door de meiden die bij deze club spelen, hun mentaliteit en de mogelijkheden om te trainen. Ik denk dat het zijn vruchten gaat afwerpen en hoop dat we voor het kampioenschap kunnen gaan. Je wilt als sporter altijd de beste zijn. Dat is dan ook waar we voor gaan en we zullen zien hoever we daarin komen."