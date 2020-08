Terugkijken: Stille tocht in Badhoevedorp voor doodgeschoten Bas van Wijk

BADHOEVEDORP - Familie en vrienden van Bas van Wijk (24) lipen vanavond een stille tocht door Badhoevedorp. Op zaterdag 8 augustus werd Bas op een steiger bij een drukbezochte zwemplek aan de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten. Vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat een horloge van een vriend gestolen werd. Eerder vandaag werd duidelijk dat een verdachte bekend heeft op Bas geschoten te hebben.

De tocht begon bij Bas z'n oude voetbalvereniging in Badhoevedorp. Vervolgens werden plekken aangedaan die belangrijk zijn geweest voor hem. Met de tocht liepen tientallen vrienden en familieleden mee. Langs de kant betuigden honderen mensen hun steun. Op veel plekken in het dorp hing de vlag halfstok.

Op de foto hieronder is te zien dat er veel witte rozen voor de kerk liggen. Tekst gaat verder na de foto.

Slachtofferhulp

Voor getuigen van de schietpartij organiseert de gemeente Amsterdam volgende week donderdag een bijeenkomst waar ze met elkaar kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt. Politie en Slachtofferhulp zijn aanwezig om de getuigen te ondersteunen. Op de nog onbekende locatie in Amsterdam-West is plek voor maximaal honderd mensen.

Maandag opent de gemeente Amsterdam een speciaal telefoonnummer voor getuigen van het incident. Op het moment van de schietpartij was het druk met mensen die aan picknicken of aan het zonnen waren in het park.