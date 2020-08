TERUGKIJKEN: Stille tocht in Badhoevedorp voor doodgeschoten Bas van Wijk

BADHOEVEDORP - Familie en vrienden van Bas van Wijk (24) lopen vanavond een stille tocht door Badhoevedorp. Op zaterdag 8 augustus werd Bas op een steiger bij een drukbezochte zwemplek aan de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten. Vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat een horloge van een vriend gestolen werd. Eerder vandaag werd duidelijk dat een verdachte bekend heeft op Bas geschoten te hebben.

De tocht begint bij Bas z'n oude voetbalvereniging in Badhoevedorp. Vervolgens worden plekken aangedaan die belangrijk zijn geweest voor hem. Het is de bedoeling dat alleen vrienden en familie van Bas meelopen met de tocht. Daarnaast lopen ook burgemeesters Marianne Schuurmans en Femke Halsema mee. Belangstellenden kunnen langs de route gaan staan in plaats van mee te lopen.

NH Nieuws liep een deel van de toch mee. Bekijk hieronder het indrukwekkende eerbetoon aan Bas.