Hitte? Toch is een koele duik in het Spaarne écht niet toegestaan

HAARLEM – De havendienst heeft het er maar druk mee de afgelopen hete dagen. Los van het handhaven van alle pleziervaart, zijn er ook ontzettend veel mensen die verkoeling zoeken in het water, en dat terwijl dat eigenlijk niet mag. Want, zwemmen in het Spaarne is écht overal verboden.

Drukte in en rond het water

“Mensen zoeken verkoeling door de hitte van afgelopen dagen”, zegt Tim die werkt bij de Haarlemse Havendienst. Vandaag maakt hij samen met stuurman Martin een rondje om te kijken of de vele watergebruikers zich een beetje aan de regels houden. “Met deze drukte is het aan de regels houden nog wel eens lastig. De temperaturen zijn hoog en mensen zoeken een verfrissende duik.”

Hinderlijke golfslag

Het meest waar de heren tegenaan lopen als ze hun rondje doen zijn zwemmers, brugspringers en mensen die te hard varen. “Je mag maar zes kilometer per uur varen, dat is net zo hard als je heel stevig door loopt. Wanneer je harder vaart komt er hinderlijke golfslag. Dat is de golf die achter een boot aankomt en vooral bij woonboten zorgt dat voor overlast. Maar ook andere bootjes kunnen last krijgen van zo’n flinke golf, vandaar: echt niet harder dan zes kilometer per uur.”