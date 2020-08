Zwemmen in de Plas van Luna is weer veilig

ALKMAAR - Na een nieuw monster te te hebben onderzocht, blijkt het water in de Plas van Luna weer veilig. Eerder werd zwemmen er afgeraden door de vele bacteriën in het water. Doordat het hoge concentraties van specifieke bacteriën waren, konden zwemmers maag- en darmklachten krijgen.

Op dit moment is het water weer van voldoende kwaliteit, laat beheerder Johan de Jong aan NH Nieuws weten. Ook om de site zwemwater.nl is te zien dat het water weer veilig is.

Woensdag werden badgasten verrast toen bleek dat het water te vies was om in te zwemmen. Al trokken lang niet alle gasten zich daar met het warme weer iets van aan.