Aan de borrel tijdens de Obdammer kermis? Dan wil Lars (13) jouw bierdopje hebben

OBDAM - Lars heeft diabetes type 1 en om geld in te zamelen voor onderzoek naar de auto-immuunziekte zamelt hij dopjes in. Aangezien het aankomend weekend kermis is in Obdam ziet hij zijn kans schoon. Wie aan de borrel gaat kan daarna de metalen dopjes inleveren bij de speciale kliko in Lars' voortuin.

Lars en zijn familie zijn drie maanden geleden begonnen met het sparen van kroonkurken. Daarmee haken ze aan bij een actie vanuit DiaBeatit. De metalen doppen worden gerecycled bij een fabriek in Leeuwarden en daar krijgen ze een mooie kiloprijs voor. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 1 en 2.

Volgens Annelies Bouwmeester, de moeder van Lars, leeft de actie in het dorp. Dat Lars inmiddels miljoenen dopjes ingezameld zegt genoeg. "Er wordt regelmatig wat in gegooid. Bijvoorbeeld door mensen die een feestje hebben gehad en dat komen inleveren, maar ook weleens vuilniszakken vol. Laatst was er iemand die eigenlijk een vliegengordijn wilde maken van bierdorpjes."

Kermis Obdam

In het aankomende weekend hopen Annelies en Lars weer een flinke buit aan dopjes binnen te krijgen. "De cafés zijn niet of beperkt open, dus iedereen zit een beetje met vrienden in de tuin met kratten bier. Maar ook Nelly's Café is aan het sparen", zegt Annelies vol goede moed. "Ik verwacht wel dat de container vol is na de kermis."

Aan de motivatie van Lars ligt het in ieder geval niet. "Als wij thuiszitten en je hoort die dopjes inde bak komen, dan gaat 'ie even naar buiten om een praatje te maken. En we zijn op vakantie geweest op Texel, als we dan in een restaurant waren, vroeg hij ook mensen om mee te sparen."

Inzamelpunt

In drie maanden tijd is er anderhalve kuub aan dopjes ingezameld. "We hebben inmiddels een stuk of vier van die containers weggebracht", vertelt Annelies trots. Heb je ook bierdopjes over? Dan kun je die inleveren bij Lars en Annelies. Aan Schouw 13 in Obdam staat een kliko in de tuin die dient als inleverpunt. Het inzamelpunt blijft ook na de kermis bestaan.