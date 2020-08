Stille tocht en erehaag zorgen voor kippenvel in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Waar afgelopen week in Badhoevedorp ronduit werd gesproken over de moord op Bas van Wijk, was het vanavond muisstil in Badhoevedorp. De vijf kilometer lange tocht ging door een erehaag van mensen die hun steun betuigden. Een indrukwekkende avond die eindigt waar het om 19.00 uur begon, bij de voetbalclub waar Bas voetbalde.

Iets voor 19.00 uur verzamelen tientallen, misschien wel honderden mensen zich bij voetbalclub Pancratius in Badhoevedorp. Vrienden en familie dragen een wit shirt waar ‘onze held’ op staat. Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, Halsema van Amsterdam en de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen zijn ook aanwezig en liepen mee in de stille tocht. De route loopt van voetbalclub Pancratius, via het ouderlijk huis naar de kerk waar Bas vanavond opgebaard lag. Voordat de tocht begint worden er hier en daar wat gesprekken gevoerd tussen bekenden uit het dorp, maar zodra de directe familie en vrienden de eerste stappen zetten is het muisstil in Badhoevedorp.

De 24-jarige Bas van Wijk werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een steiger bij een drukbezochte zwemplek aan de Nieuwe Meer, een meertje in het zuidwesten van de gemeente Amsterdam. Bas protesteerde toen iemand het dure horloge van een van zijn vrienden opeiste, en werd daarop drie keer keer beschoten, al houdt de politie vooralsnog ook andere scenario's open. Hij overleed kort daarna.

Overal langs de vijf kilometer lange route vormen mensen een erehaag. “Het is echt moeilijk te bevatten dat Bas op tien minuten fietsen van Badhoevedorp is vermoord", aldus een buurtbewoner die langs de kant van de weg staat te kijken. De Nieuwe Meer, een strandje vlak buiten Badhoevedorp, is de plek waar jong en oud heengaat als het zo warm is als afgelopen week. Afgelopen zaterdag dus ook reden genoeg voor Bas om het strand op te zoeken. Tekst gaat verder onder afbeeldingen.

"Ik krijg kippenvel als ik al die mensen zie lopen, het is toch verschrikkelijk", beseft een buurtbewoner zich net nadat de groep mensen voorbij loopt. Bij sommige huizen hangt de vlag halfstok. Bijna iedereen die in de stille tocht meeloopt draagt een witte roos, maar aangekomen bij de kerk waar Bas ligt opgebaard ontstaan een bloemenzee. "Het is het minste wat we kunnen doen, zegt een mevrouw nadat ze haar roos heeft neergelegd en haar tocht voortzet naar de voetbalclub. Om 20.30 is de familie en vriendengroep weer bij de voetbalclub en verzamelt in de kantine, een plek die verder afgesloten blijft voor buitenstaanders.

