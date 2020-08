Zwemplatform Julianapark vernield: "Dit seizoen geen nieuw platform meer"

HOORN - Onbekende vandalen hebben deze week het zwemplatform Bernard in het Julianapark in Hoorn vernield. Het platform werd door de daders uit elkaar gehaald en de trappen werden afgebroken. "Wij hebben in overleg met initiatiefnemer Jan Koller besloten dat het platform dit seizoen niet terug komt", zegt Rob Bennis van de stichting Voor een mooie stad. "De daders moeten hier niet makkelijk mee weg komen."

Het zwemplatform op het Schelpenstrandje lag er net een maand en vooral kinderen beleefden veel plezier aan het vlot. Doordat de vandalen het platform hebben gesloopt kunnen zij niet meer vanaf het drijvende platform in het water springen.

"De blokken zitten met pennen aan elkaar vast", zegt Bennis. "Die hebben ze losgehaald, en ook de twee trappen op het vlot zijn vernield. Die kosten 600 euro per stuk."

De stichting Voor een mooie stad heeft contact opgenomen met initiatiefnemer Jan Koller en met leerwerkbedrijf Oostereiland (LWBO) uit Hoorn. Samen gaan zij uitzoeken wat ze met het vernielde platform gaan doen. Wellicht is het mogelijk deze te repareren. Een andere mogelijkheid is om volgend jaar nieuwe trappen aan te schaffen. Iets dat dit jaar sowieso nog niet gedaan wordt.

"We willen de daders laten merken dat we dit niet zomaar laten gebeuren", aldus Bennis. "In overleg hebben we besloten dat het platform dit seizoen, dat tot september duurt, niet meer terug komt. Wij hebben met z'n allen de ijdele hoop dat de dader of mogelijke daders beseffen wat ze veroorzaakt hebben."

Camerabewaking

In het Julianapark in Hoorn werd onlangs nog een beveiligingscamera opgehangen, die ook platform Bernard in beeld bracht. Op beelden is de mogelijke dader of daders te zien. Bennis heeft deze in ieder geval nog niet bekeken.

"De gemeente moet daarvoor de beelden opvragen bij de politie", zegt hij. "Maar we zijn verder ook al bezig om de verantwoordelijke te achterhalen."

Hieronder zie je een foto van de vernielde trappen.