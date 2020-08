Jong AZ op trainingskamp in Friesland

SINT NICOLAASGA - Het is flink afzien voor de talenten van trainers Michel Vonk en Kenneth Goudmijn deze week. Jong AZ is op het moment in Friesland voor een trainingskamp en daar staan vaak twee trainingen per dag op het programma. Zeker in combinatie met het tropische weer is dat behoorlijk pittig. "We willen fit raken voor het nieuwe seizoen."

"We hebben best een grote groep. Een mix van hele jonge spelers en ervaren spelers die al wat langer bij Jong AZ zitten", vertelt Michel Vonk over de samenstelling van selectie.

Jorn Berkhout

Veel van die jonge spelers komen over uit de jeugdopleiding van de Alkmaarders. Eén daarvan is de achttienjarige Jorn Berkhout. "Je gaat in stadions spelen. Ik kijk er heel erg naar uit om me te laten zien in de competitie", zegt hij

Met al die nieuwe gezichten is trainer Michel Vonk blij dat ze deze week de tijd hebben om elkaar beter te leren kennen. "Het is een andere samenstelling dan vorig seizoen en nu ben je in de avonduren en tijdens de maaltijden ook bij elkaar. Zo leer je elkaar goed kennen."

Zaterdag sluiten de Alkmaarse beloften het trainingskamp af met een oefenduel tegen Jong FC Utrecht.

Bekijk bovenstaande reportage van Jong AZ in Friesland.