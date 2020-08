Veerdienst DFDS naar Engeland blijft voorlopig varen, maar toekomst onzeker

Vanaf morgenochtend 5.00 uur moeten reizigers vanuit Nederland twee weken in zelfisolatie als ze de oversteek naar Groot Brittannië maken. De Deense rederij DFDS Seaways, die de lijn uitvoert, laat echter weten dat dit 'tot nader order' geen invloed zal hebben op de afvaarten.

Wel kunnen reizigers tot 24 uur voor vertrek hun ticket gratis om laten boeken of een voucher krijgen. Deze mogelijkheid bestond al vanwege de coronacrisis.

MiniCruise

Vooral passagiers die van plan waren om een zogenoemde '3-daagse MiniCruise' maken naar Newcastle, zullen waarschijnlijk gebruikmaken van de regeling. Van zo'n 'cruise' blijft immers weinig over: na vertrek, 's avonds in IJmuiden, moeten reizigers normaal gesproken de volgende dag alweer de boot terugnemen in Newcastle.

Voor twee weken quarantaine is dus geen tijd. Een woordvoerder van DFDS laat aan NH Nieuws weten dat de verkoop van dit reispakket dan ook per direct stopt.

Toekomst onzeker

De woordvoerder van DFDS zegt dat het "moeilijk te beantwoorden" is of de lijn tussen de twee havensteden nog toekomst heeft. De lijn is net een maand weer in de vaart, nadat de schepen sinds maart niet in gebruik waren vanwege eerdere reisbeperkingen.

"Het zal afhangen van het aantal essentiële reizigers en vrachtvolumes", aldus de woordvoerder. Door de quarantainemaatregel van het Verenigd Koninkrijk worden alle niet-essentiële reizen naar Engeland door de Nederlandse regering afgeraden.