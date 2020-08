Amstelveense drol aanstaande maandag verplaatst naar stadstuinen

AMSTELVEEN - Kunstwerk Der Bogen, in de volksmond 'de drol' genoemd wordt aanstaande maandag verplaatst naar de Stadstuinen, net buiten het stadshart. Op de plek waar het kunstwerk nu nog staat, komen drie keramiek banken van Jan Snoeck.

'De Drol', gemaakt door kunstenaar Armando, is in 2015 als toegangspoort van het Stadshart onthuld om het plein aanzien te geven. Het kunstwerk op het Stadsplein werd eerder al uitgeroepen tot lelijkste kunstwerk van Nederland.

Het ruim duizend kilo zware kunstwerk wordt in de loop van de ochtend op een dieplader gehesen en verplaatst.

"In de onlangs gerenoveerde Stadstuinen krijgt het kunstwerk van Der Bogen een plek

waar het meer tot zijn recht komt in een groene omgeving", zegt wethouder Herbert Raat

(cultuur).

"De Armando Stichting die de nalatenschap van de in 2018 overleden Armando

beheert, staat hier volledig achter. Ik wil hen nogmaals bedanken voor hun medewerking.

De bankjes van Jan Snoeck die vroeger op het nabijgelegen Plein 1960 stonden, keren op

verzoek van veel Amstelveners terug in het straatbeeld. De fontein op het Stadsplein is

hier een prachtige plek voor."