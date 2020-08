Vlag halfstok op stadhuis Haarlem uit respect voor doodgeschoten Bas van Wijk

HAARLEM - Uit respect voor de doodgeschoten Bas van Wijk heeft de gemeente Haarlem vandaag de Nederlandse vlag halfstok gehesen op het stadhuis. Vanavond is een stille tocht voor de 24-jarige Bas in Badhoevedorp. Daar groeide hij op, de afgelopen jaren woonde hij in Haarlem.

Burgemeester Jos Wienen zegt in een reactie op de site van de gemeente: "Het is schokkend hoe zo’n jonge man in de bloei van zijn leven bruut om het leven is gebracht, omdat hij iemand aanspreekt op zijn gedrag. Mijn gedachten gaan uit naar de familie die ik heel veel sterkte wens bij de verwerking van dit intense verdriet."

Vanavond herdenken familie, vrienden en anderen de man die op 8 augustus in Amsterdam een ruzie over een horloge wilde sussen en daarbij met kogels werd gedood.

NH Nieuws is vanaf 18.55 uur live bij de stille tocht.