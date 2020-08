Jordi Cruijff wordt weer trainer in China

SHENZHEN - Jordi Cruijff is de nieuwe trainer van Shenzhen FC. De Amsterdammer volgt in de miljoenenstad de onlangs ontslagen trainer Roberto Donadoni op.

Cruijff arriveert waarschijnlijk zondag in China. Daarna moet hij twee weken in quarantaine voordat hij kan beginnen bij de club.

Tweede keer in China

Cruijff werkte al eerder in China. Hij was tussen augustus 2018 en december 2019 trainer van Chongqing Dangdai Lifan. "Cruijff heeft uitgebreide ervaring op het gebied van teammanagement en coaching en is bekend met de Chinese Super League. Wij denken dat de komst van hem ervoor kan zorgen dat de prestaties van ons team beter worden en dat hij ons kan helpen in het behalen van geweldige resultaten", aldus de club.

Aan het begin van dit jaar werd Cruijff aangesteld als bondscoach en technich directeur van Ecuador. Vanwege de coronacrisis heeft hij geen enkele training kunnen geven. In juli nam de geboren Noord-Hollander ontslag.