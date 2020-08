NS wil dat reizigers zich voortaan aanmelden voor treinreis naar Zandvoort

ZANDVOORT - De NS gaat reizigers richting Zandvoort vragen zich vooraf aan te melden voor hun reis. De vervoerder is tevreden over het verloop van de hittegolf, maar wil met een niet verplichte 'aanmeldservice' mensen kunnen waarschuwen voor drukte.

Ook is de NS tevreden over de extra inzet van treinen, maar die extra treinen reden alleen tussen Haarlem en Zandvoort, waardoor de treinen vanuit Amsterdam overvol zaten. Op beelden van NH Nieuws is te zien dat het op sommige dagen erg druk was in de treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

Waar de NS tevreden is over het verloop van het strandvervoer van en naar Zandvoort tijdens de hittegolf, zaten de treinen overvol en werd op meerdere dagen opgeroepen niet meer met de trein naar Zandvoort te komen vanwege de drukte .

Op de vraag hoe je tevreden kunt zijn met overvolle treinen en noodoproepen zegt een woordvoerder van de NS: " Het betekent niet dat reizigers geen last hadden van drukte of vertragingen, het is niet vlekkeloos verlopen. Maar we spreken over hobbels, we hebben het goed met de politie en veiligheidsregio opgevangen."

Spreiden

Het is vanwege het coronavirus van groot belang dat reizigers worden gespreid en dat treinen niet overvol zitten. Over de drukke treinen van Amsterdam naar Zandvoort zegt de woordvoerder het volgende: "We zien dat mensen op Amsterdam Centraal nog steeds vaker de sprinter naar Zandvoort nemen in plaats van de intercity naar Haarlem en overstappen naar Zandvoort op station Haarlem. We moeten de reizigers meer spreiden, en dat moeten mensen ook zelf doen."

Niet verplicht

De NS vraagt reizigers van te voren aan te melden voor hun reis om beter voor spreiding te kunnen zorgen, maar het is niet verplicht je aan te melden voor de reis. De reis kan worden aangemeld in de app, waarna met kleuren rood, oranje en groen laten zien hoe druk het is in de trein. "Het is de bedoeling mensen te kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid om drukte te mijden. De druktemonitoring die wij eerder op historische gegevens baseerde is door corona totaal niet meer betrouwbaar."

De aanmeldservice wordt bij wijze van proef ingesteld en volgens de woordvoerder is de functie nog niet helemaal af en werken ze stap voor stap. "Er zal een percentage mensen zijn dat zich niet van te voren aan gaat melden voor een reis. Dat is iets dat we dan maar moeten accepteren." Het zou dus kunnen dat een reiziger zich aanmeld voor een 'groene' trein, waarna er allemaal toeristen instappen en de trein helemaal vol zit.

Niet eerder

De NS heeft niet eerder voor deze maatregelen gekozen omdat "je een keer ergens moet beginnen." De aanmeldfunctie werd eerder getest en daarna wel open gezet, maar niet gecommuniceerd aan reizigers. "We verwachten de komende week minder drukte dan tijdens de hittegolf, dus dan hebben we voldoende tijd en ruimte om de functie beter uit te werken."