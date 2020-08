Honderden huishoudens en bedrijven zonder stroom door brand in elektriciteitshuisje

HEERHUGOWAARD - Bijna 3.700 bedrijven en huishoudens in Heerhugowaard en Langedijk zijn gisteravond getroffen door een stroomstoring. Rond 22.00 uur viel de elektriciteit uit in 41 straten in Heerhugowaard, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude. Een brand in een transformatorhuisje bleek de oorzaak.