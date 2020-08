Beeld voor Olympisch Stadion wordt verwijderd om 'Hitlergroet'

AMSTERDAM - Veel mensen kijken vreemd op van het beeld voor het Olympisch Stadion in Amsterdam, het beeld dat in 1928 is geplaatst is, lijkt de Hitlergroet te brengen. Na onderzoek van het Olympisch stadion blijkt dat niet het geval, toch wordt het beeld verwijderd, omdat het wel te herleiden is naar het fascisme.

Gelijktijdig kwam het fascisme onder Mussolini op in Italië. Zij gebruikten een groet met een opgeheven, gestrekte rechterarm. Waarschijnlijk is de groet gebaseerd op het schilderij 'De eed van de Horatii’, van Jacques-Louis David uit 1784. Op dit schilderij zijn Romeinen te zien elkaar de groet brengen.

Uit het onderzoek van het Olympisch Stadion blijkt dat er geen historisch bewijs is gevonden dat de groet daadwerkelijk door de Romeinen werd gebruikt. "Die Romeinse groet is een fabeltje”, zegt directeur Ellen van Haaren.

De gemeente zette de uitleg over de Romeinse groet ook op een bordje bij het beeld, dat in de tijd van plaatsing bedoeld was als ode aan baron van Tuyll van Serooskerken die er voor zorgde dat de Olympische Spelen naar Amsterdam kwamen. Het beeld werd gemaakt door Gerarda Rueb.

Van Haaren benadrukt dat het beeld niet met slechte bedoelingen is geplaatst: "Je moet twee lijnen goed van elkaar gescheiden houden. Je hebt het historische gegeven dat de groet stamt uit een fascistische tijd, en je hebt daarnaast de bedoeling van de maakster van het beeld om uiting te geven aan de zogenoemde sportieve groet uit 1924."

Binnen

Het beeld krijgt een nieuwe plek binnen in het stadion, vertelt Van Haaren: "Bij rondleidingen is het gewoon te zien, dan kunnen we er uitleg bij geven." Om het beeld te verplaatsen is een vergunning nodig omdat het stadion een rijksmonument is. Die vergunning is aangevraagd.