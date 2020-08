Leerlingen Gooise Praktijkschool superblij met summerschool: "Ik verveelde me dood thuis"

HILVERSUM - Van een bezoekje aan de groothandel tot het poetsen van struikelstenen, het programma is divers. NH Nieuws ging met de leerlingen mee naar Museum Hilversum. "Dit is stiekem veel leuker dan school."

Ze merkt namelijk dat de zomervakantie nét iets te lang is voor haar leerlingen. "Na twee, drie weken kreeg ik al appjes: 'hee juf, hoe is het?' Heel lief, maar daaraan merk je dat ze zich vervelen," vertelt Lieke.

Samen met twee andere docenten ontwikkelde Lieke Hartman de summerschool. Op het programma staan: de Joodse begraafplaats, de groothandel, een softbalclinic, Museum Hilversum en ter afsluiting vandaag nog leren cocktails maken.

"Het is erg leuk en gezellig," vertelt leerling Sara Dukhan. "Gewoon school is ook prima, maar daar leren we alleen dingen. Dit is stiekem leuker, haha." Daar zijn de andere leerlingen het mee eens. "Ik verveelde me thuis heel erg, ik wou zó graag terug naar school," vertelt Daisy Grube. "En toen kwam dit voorbij en ik dacht: dát ga ik doen," vult haar zus Roos aan.

Bloedheet

Ook de docenten genieten volop van deze week. "Het is echt zó leuk," vertelt Lieke. "Het is gezellig, iedereen doet mee, ze zijn altijd op tijd. En het is de hele week al bloedheet, maar niemand klaagt over de warmte. Behalve ik"

De leerlingen zouden het anderen dan ook zeker aanraden. "Als je docent het aanbiedt: zeker doen," zegt Roos. Dat beaamt Sara. "Als het mag, doe ik volgend jaar ook weer mee!"